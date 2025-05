Pescara, Baldini: “Catania grande squadra, all’andata abbiamo avuto un pizzico di fortuna”

"Abbiamo trovato di fronte una grande squadra - ha dichiarato l'ex allenatore del Palermo - il Catania ha grandi valori, in due partite ce la siamo giocata. Al Massimino abbiamo avuto un pizzico di fortuna. Il Pescara meritava di vincere? Questo non mi interessa, il campo ha detto che abbiamo perso e bisogna accettarlo. Il calcio è fatto anche di episodi, in alcuni abbiamo avuto un pizzico di fortuna. C'è stata una grande reazione e ha fatto un gran gol Tonin . Siamo stati bravi a soffrire e a portare a casa questo risultato. Quarti di finale da testa di serie? Bene, abbiamo ancora due risultati su tre e dobbiamo sfruttarli senza cullarci."

"Il test con il Catania ha dimostrato che la squadra c'è. Mio appello dopo l'andata? Non voglio che mi si faccia passare come quello che fa gli appelli, io faccio l'allenatore con grande passione e cuore, poi se si riempie lo stadio sono felice perchè il pubblico fa la differenza, mi auguro sold-out nelle prossime partite. Tenuta mentale? I ragazzi sono stati bravi a giocarsela, quando siamo andati sotto abbiamo provato a giocare e infatti abbiamo trovato il pari. Peccato che all'ultimo abbiamo smesso di giocare e aspettato solo che finisse la partita e poi c'è stato un episodio strano. Io so solo che l'assistente ha alzato la bandierina ed eravamo convinti che la palla fosse uscita invece il VAR - ha concluso Baldini - ha constatato che la palla non era fuori.