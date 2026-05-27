Tra poco meno di un ora Catania e Ascoli si affronteranno per la sfida valida per il ritorno delle semifinali. Al Massimino, la formazione ospite dopo il 4-0 dell'andata, parte con tutti i favori dei pronostici. La formazione di Toscano, invece, è chiamata letteralmente all'impresa. Nessuna squadra ha mai rimontato un risultato di questo genere ai playoff.

CATANIA: (3-4-1-2): Dini; Ierardi, Pieraccini, Celli; Casasola, Quaini, Di Tacchio, Donnarumma; D’Ausilio; Forte, Caturano. A disposizione: Bethers, Coco, Miceli, Allegretto, Cargnelutti, Raimo, Corbari, Di Noia, Cicerelli, Bruzzaniti, Lunetta, Rolfini. Allenatore: Domenico Toscano

ASCOLI: (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre; Milanese, Damiani; Del Sole, Rizzo Pinna, D’Uffizi; Chakir. A disposizione: Barosi, Dente, Pagliai, Rama, Zagari, Bando, Ndoj, Corradini, Galuppini, Palazzino, D’Uffizi, Gori, Corazza. Allenatore: Francesco Tomei