Serie C, arriva un’altra promozione: il Benevento è promosso in Serie B

Seconda promozione aritmetica in Serie B

⚽️ 6 aprile 2026 (modifica il 6 aprile 2026 | 19:14)

Arriva nel pomeriggio di Pasquetta la seconda promozione aritmetica in Serie B. Dopo il Vicenza, che nel girone A ha chiuso le pratiche già quattro partite fa, quest'oggi il Benevento ha espugnato Salerno e si è preso un posto nella prossima Serie B.

Stagione contraddistinta dal bel duello con il Catania, che è durato per gran parte del campionato. Addirittura il Benevento ha scelto di cambiare guida tecnica in corsa, ed è insolito vedere un allenatore (Auteri) esonerato dopo un successo bello e largo in trasferta (0-3 a Foggia). Al posto di Auteri subentra Antonio Floro Flores, fino a quel momento tecnico della primavera sannita. Da quel momento in poi un rullo compressore che ha saputo approfittare del crollo del Catania per raggiungere la vetta e consolidare il distacco. Il successo nello scontro diretto del Ciro Vigorito, vinto 2-1 dai sanniti lo scorso 5 marzo, ha chiuso virtualmente i giochi, ma la promozione è diventata ufficiale soltanto questo pomeriggio, quando il Catania ha perso in casa contro il Picerno, e la squadra di Floro Flores ha vinto il derby campano contro la Salernitana.

Il Benevento ritorna in Serie B dopo un purgatorio durato tre anni, e lo fa al termine di una cavalcata memorabile. Con molta probabilità i sanniti chiuderanno il girone con il miglior attacco: 71 gol fatti, più di quindici gol di vantaggio sulla seconda (il Cosenza a quota 55 reti), e anche il reparto difensivo è stato uno dei migliori, anche se la retroguardia del Catania finora ha subito meno reti. Le ultime partite saranno soltanto una formalità, ma potranno permettere ad alcuni elementi della rosa sannita di trovare maggior minutaggio.

Nel frattempo la Serie B del prossimo anno comincia a comporsi, e insieme al Vicenza adesso c'è anche il Benevento. Rimangono solamente due posti dalla Serie C. Se due gironi sono stati già decisi, il girone B si è clamorosamente riaperto negli scorsi giorni. L'Ascoli ha recuperato il gap con l'Arezzo, e il finale di stagione si preannuncia infuocato. L'altra neopromossa si vedrà dagli infiniti, e combattutissimi, play-off.