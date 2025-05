Catania eliminato: l’ex Palermo Baldini fa l’impresa con il Pescara e vola ai quarti

Il Pescara di Baldini elimina il Catania e vola ai quarti: dopo l’1-0 dell’andata, all’Adriatico finisce 1-2 ma non basta agli etnei per ribaltare il risultato.

Dopo l’1-0 dell’andata al Massimino, al Pescara bastava non perdere con due gol di scarto per accedere ai quarti. All’Adriatico finisce 2-1 per il Catania: il 2-2 complessivo premia comunque gli abruzzesi, forti del miglior piazzamento in classifica.