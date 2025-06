Ex Palermo, Lancini: “Ripenso a Palermo e ho i brividi”

Edoardo Lancini, calciatore che ha militato nel Palermo tra il 2019 e il 2023, calcando i campi di Serie D, Serie C e Serie B, è intervenuto ieri su Rete8 al termine della sfida del suo Pescara, vittorioso per 0-1 sul campo della Ternana, un vantaggio fondamentale in vista del ritorno, in programma il 7 giugno all'Adriatico.