Ex rosa, Samuele Damiani passa all’Ascoli

Samuele Damiani , ex centrocampista del Palermo , è stato ufficializzato nella giornata odierna dall' Ascoli . Uno dei protagonisti della promozione dalla C alla B, si appresta, dunque, a disputare un altro campionato di terza serie, dopo due annate rispettivamente con la Juventus U23 e con la Ternana.

"Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Ternana le prestazioni sportive di Samuele Damiani. Il centrocampista toscano, classe ’98, ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027. Prodotto del vivaio dell’Empoli, in Serie C ha militato inizialmente nella Lucchese, nella Viterbese e nella Carrarese, squadre le ultime due con cui ha disputato anche i playoff. Nella s.s. 2020/21 torna all’Empoli, questa volta in Serie B, categoria con la quale si confronterà di nuovo due anni più tardi con la maglia del Palermo, con cui alla fine della s.s. 2021/22 aveva vinto i playoff di C. Seguono le esperienze in Serie C – entrambe terminate con la disputa dei playoff – con la Juventus Next Gen nella s.s 2023/24 e la Ternana nell’ultima stagione".