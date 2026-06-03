Si muove il mercato in Serie A, dopo giorni concitati per le scelte in panchina. Dopo aver trovato la quadra quasi tutte le compagini della massima serie, si inizia a muovere il calciomercato. Tra le squadre più attive figura il Venezia, già protagonista del primo colpo ufficiale - Basic dalla Lazio - e di grandi manovre di mercato. L'ultimo nome, più futuribile, è quello di Lorenzo Berardi.

VERTICE TRA PESCARA E VENEZIA

Berardi, classe 2006, ha fatto il suo esordio tra i professionisti quest'anno dimostrandosi adatto già alla Serie B. Il laterale sinistro ha collezionato 15 presenze, servendo anche un assist proprio contro il Venezia, per la rete di Di Nardo. Il suo profilo è più futuribile dei nomi circolati nei scorsi giorni, ma potrebbe essere un'operazione di spicco per il presente e per il futuro. Ci sarà un incontro tra i lagunari e il Pescara per intavolare la trattativa - come raccontato da Alfredo Pedullà. I rapporti tra i due club sono ottimi, con già tre trattative concluse con successo solo lo scorso anno. Da capire se, in caso di buona riuscita dell'acquisto da parte degli arancioneroverdi, l'esterno rimarrebbe in rosa o verrebbe prestato in Serie B. Ciò che è certo riguarda l'enorme interesse per Berardi: una trattativa da seguire e che potrebbe svilupparsi ben presto.

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