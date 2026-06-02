Manca ancora un mese all'inizio del calciomercato, ma già tante squadre si stanno muovendo in una direzione chiara. Tra queste anche chi ha "stappato" le ufficialità: il Venezia, che ha già acquistato ufficialmente Toma Basic dalla Lazio.

I NOMI SUL TAVOLO

I veneti non vogliono effettuare errori per la stagione in A, dopo la promozione e il campionato vinto con ampio merito. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i nomi sul tavolo sono tanti, e dimostrano l'ambizione del club. Partendo dalle fasce, i nomi sono due: Thierry Correia del Valencia e Mërgim Vojvoda del Como. Il primo viene da una stagione abbastanza positiva in Spagna, con 24 presenze. Il secondo è stato un vero e proprio jolly della squadra di Fabregas, che ha coronato il sogno Champions League. In avanti, invece, i nomi sono tre: Füllkrug, reduce da una stagione poco felice con il West Ham prima e con il Milan poi. L'attaccante è di proprietà degli inglesi, e potrebbe rappresentare un rinforzo dal gran curriculum. L'altro nome è Martin Satriano, di proprietà del Lione ma che ha concluso la stagione al Getafe, segnando 6 reti in 18 gare. L'ultimo nome è quello di Stephan El Shaarawy, che ha appena salutato la Roma segnando la rete della qualificazione in Champions League. Il faraone porterebbe con sè le 345 presenze in massima serie, e rappresenterebbe un grande colpo per una neopromossa. Ancora nulla di confermato, ma il Venezia sembra aver capito la direzione da intraprendere per centrare la salvezza.

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