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Roma

bundesliga

Serie A, la Roma piazza un colpo importante in attacco

La Roma dopo il quinto posto della scorsa stagione, tenterà la qualificazione in Champions League. La società giallorossa nella giornata odierna ha ufficializzato un colpo di qualità: Leon Bailey. IL…

Atalanta Fiorentina

Ex Palermo, Gasperini vicino alla Roma: l'indiscrezione

Continua il pazzo valzer delle panchine tra le big - e non solo - di Serie A. La Roma, infatti, come riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbe vicina a chiudere per Gasperini come nuovo tecnico. L'ex…

Ranieri

Roma, ufficiale il ritorno di Ranieri: il comunicato

Ora è anche ufficiale: Ranieri è il nuovo allenatore della Roma, al termine di quest'anno avrà un ruolo dirigenziale. Sir. Claudio Ranieri tornerà sulla panchina giallorossa dopo cinque anni…

Verona Cagliari

Roma, scelto il nuovo allenatore? La situazione

Ore calde in casa Roma dopo l'esonero di Juric. tantissimi nomi circolati da Allegri a Montella passando per Ten Hag, ma la scelta semba stia per ricadere in un espertissimo della Serie A. IL RITORNO…

Simplicio Dybala

FOTO Ex Palermo, Simplicio a Dybala: "Un vero campione"

M. ⚽️️

Di recente ospite del club rosanero all'inaugurazione del Palermo CFA, Fabio Simplicio ha postato sul suo profilo Instagram una foto con l'ex attaccante di Palermo e Juventus Paulo Dybala. "Un vero…