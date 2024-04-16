Ex Palermo, Dybala non dimentica i rosanero: il commento sul post della Serie A 23 luglio 2025 - 18:00 23 luglio

Un post che ha acceso la nostalgia e fatto brillare gli occhi ai tifosi del Palermo. Sui social della Lega Serie A è apparsa una foto del 2012 che ritrae Paulo Dybala e Gian Piero Gasperini insieme ai…