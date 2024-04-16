Cala il sipario sulla trentesima giornata. Adesso tutti gli occhi sono sulla nazionale di Gattuso, impegnata giovedì nel play-off contro l'Irlanda del Nord, ma al rientro il campionato sembra poter…
Roma
La Roma dopo il quinto posto della scorsa stagione, tenterà la qualificazione in Champions League. La società giallorossa nella giornata odierna ha ufficializzato un colpo di qualità: Leon Bailey. IL…
di Leandro Ficarra TOCCA A BARDI - Questione portiere in cima alla lista delle priorità in casa Palermo. L'ennesimo infortunio occorso a Gomis, in occasione del prestigioso test contro il Manchester…
Un post che ha acceso la nostalgia e fatto brillare gli occhi ai tifosi del Palermo. Sui social della Lega Serie A è apparsa una foto del 2012 che ritrae Paulo Dybala e Gian Piero Gasperini insieme ai…
Continua il pazzo valzer delle panchine tra le big - e non solo - di Serie A. La Roma, infatti, come riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbe vicina a chiudere per Gasperini come nuovo tecnico. L'ex…
Cesare Bovo, ex difensore del Palermo tra le altre, è intervenuto ai microfoni di "tuttomercatoweb". L'ex centrale ha parlato della Serie A, con particolare attenzione su Roma-Lecce. LA SERIE A…
Fabio Lupo, ex Ds del Palermo tra le altre, è intervenuto ai microfoni di "tuttomercatoweb". Tanti temi dibattuti, tra cui la Serie B e la situazione dei rosanero. ROMA L'ex Venezia ha espresso la sua…
Bepi Pillon, ex allenatore del Genoa e del Cosenza fra le tante, è intervenuto ai microfoni di “tuttomercatoweb” esprimendosi su diversi temi. Fra questi la Serie B e la Roma con il suo nuovo…
Ora è anche ufficiale: Ranieri è il nuovo allenatore della Roma, al termine di quest'anno avrà un ruolo dirigenziale. Sir. Claudio Ranieri tornerà sulla panchina giallorossa dopo cinque anni…
Ore calde in casa Roma dopo l'esonero di Juric. tantissimi nomi circolati da Allegri a Montella passando per Ten Hag, ma la scelta semba stia per ricadere in un espertissimo della Serie A. IL RITORNO…
Giovedì di Europa, con tre squadre italiane in campo e anche una partita di Serie A. LE ITALIANE UNION SG-ROMA delle 18:45 - La Roma cerca una vittoria nonostante la grande crisi e la posizione in…
Ferrero si propone: "Mi candido gratis per aiutare la Roma a tornare in alto"
Massimo Ferrero, in una lunga intervista a "TuttoMercatoWeb", ha toccato diversi temi, tra cui la sua volontà di entrare a far parte della dirigenza della Roma. ### SALVARE LA ROMA "Non sono Gesù…
Roma, Juric rischia l'esonero contro il Torino. Avviati contatti per il sostituto
Gli ultimi risultati negativi della Roma hanno sollevato dubbi sulla gestione di Ivan Juric a seguito delle sconfitte contro l’Elfsborg in Europa League, contro l'Inter per 1-0 e la pesante battuta…
Calcio, giovedì di Europa League e Conference: dove vedere le italiane
Terza giornata di fase a campionato del nuovo formato della UEFA Europa League e seconda della UEFA Europa Conference League. Le italiane sono pronte a lottare per regalare ai propri tifosi i tre…
"Ci sono state squadre di serie A che mi hanno chiamato" queste le parole di Francesco Totti, in un'intervista a "Betsson Sport", storico capitano della Roma e ora 48enne, che hanno fatto sognare i…
Aria di tempesta in casa Roma. Dopo l'esonero di Daniele De Rossi, sembra che anche il futuro di Ivan Juric sulla panchina giallorossa sia appeso a un filo. IL PARERE DEI BOOKMAKERS Gli ultimi…
Parole dure e dirette quelle di Christian Panucci, che a margine della Mediolanum Padel Cup ha espresso la sua opinione sull’esonero di Daniele De Rossi dalla panchina della Roma. L’ex difensore, noto…
Hiljemark, nuova vita da allenatore per l'ex Palermo. Stasera contro la Roma
Oscar Hiljemark ha militato nel Palermo dal 2015 al 2017 e a soli 32 anni inizia a mettere piede sui primi palcoscenici importanti sotto le vesti di allenatore. Stasera alle ore 21:00 il suo Elfsborg…
Ore calda in casa Roma, con il futuro di Paulo Dybala che oramai è sempre più vicino all'Arabia. Secondo quanto riportato da "Il Corriere della Sera" sarebbe stato finalmente raggiunto l'accordo fra…
E' una delle partite più importanti di giornata. Alle ore 20:45, allo Stadio "Carlo Castellani", l**'Empoli** ospiterà la Roma nell'ultimo turno del campionato di Serie A. I padroni di casa, al…
"Oggi sono qui non solo come guida dell'Empoli ma anche come voce di un gruppo di uomini che hanno dedicato corpo e anima a questa stagione. Io l'ho già detto ai miei ragazzi, ma voglio trasmetterlo a…
Sale l'attesa in casa Roma per la semifinale di ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen in programma questa sera alle 21.00. La squadra di De Rossi scenderà in campo con l'obiettivo di…
Sale l'attesa per la sfida di questa sera. Sul terreno di gioco dello Stadio Olimpico, alle 21.00, scenderanno in campo Roma e Bayer Leverkusen nel match valido per la semifinale d'andata di Europa…
E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "Olimpico". Alle ore 21:00, fra le mura amiche, la Roma ospiterà il Milan nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. I…
FOTO Ex Palermo, Simplicio a Dybala: "Un vero campione"
Di recente ospite del club rosanero all'inaugurazione del Palermo CFA, Fabio Simplicio ha postato sul suo profilo Instagram una foto con l'ex attaccante di Palermo e Juventus Paulo Dybala. "Un vero…