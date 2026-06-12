Mattone dopo mattone, prende forma il nuovo Colosseo giallorosso. La Roma continua la sua opera di riqualificazione interna, con un epicentro situato nella panchina: Gian Piero Gasperini. Negli scorsi minuti la società ha annunciato il nuovo DS, e sta per sistemare un rinnovo decisamente importante.

Il DS

La telenovela è ufficialmente giunta all'episodio cruciale: il Direttore Sportivo dei giallorossi è stato finalmente annunciato. Tony D'Amico ritrova Gasperini, dopo quattro anni gloriosi in quel di Bergamo, di cui tre insieme. L'insediamento nella capitale sarà a partire dal 1 luglio, mentre Maurizio Lombardo occuperà la carica ad interim fino alla fine di questa stagione, dopo il recente addio - con effetto immediato - di Ricky Massara.

Joya

Gasperini è stato chiaro fin da subito sulla volontà di trattenere Dybala a Roma. Le avance non mancavano, addirittura risulta un sondaggio romantico del Palermo in Serie B, ma la volontà della Joya è quella di rimanere nella capitale. Le trattative per il rinnovo vanno avanti da tempo, e la conquista della Champions League ha dato uno sprint decisivo. L'entourage di Dybala ha inviato la propria offerta alla Roma, in risposta alla precedente proposta avanzata dal club, e le parti sono molto vicine all'accordo. Salvo clamorosi colpi di scena, la Joya rimarrà a Roma anche nella prossima stagione. Agli ordini di Gasp, il volto scelto dalla società per guidare la rifondazione, in campo e fuori.

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