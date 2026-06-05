Il Palermo continua a programmare la prossima stagione tra strategie tecniche, valutazioni sulla rosa e primi obiettivi di mercato. Dopo il summit di Manchester tra dirigenza e proprietà, iniziano a emergere le idee che guideranno il lavoro estivo dei rosanero, tra possibili rinforzi, cambi di modulo e persino qualche suggestione che avrebbe potuto infiammare la piazza.

La Gazzetta dello Sport svela un curioso retroscena di mercato che testimonia le ambizioni del Palermo. Il direttore sportivo Carlo Osti avrebbe infatti provato a sondare la disponibilità di Paulo Dybala, contattandolo tramite l'allora dirigente della Roma Ricky Massara. L'attaccante argentino, legatissimo alla città dove esplose prima del grande salto, avrebbe ringraziato per l'interesse ma declinato l'offerta, preferendo proseguire la propria avventura nella Capitale. Il quotidiano sottolinea inoltre come Inzaghi stia lavorando a un cambio di sistema di gioco, passando dal 3-4-2-1 al 4-2-3-1, con l'obiettivo di rendere la squadra più offensiva e valorizzare la qualità presente in rosa. Sul mercato si cerca soprattutto freschezza e talento tra i giovani, con particolare attenzione ai trequartisti che dovranno affiancare Joel Pohjanpalo.

Corriere dello Sport torna invece sul nome di Simone Trimboli, centrocampista del Mantova che continua a essere monitorato dal Palermo. Il giocatore sta trattando il rinnovo con il club lombardo, ma la situazione resta aperta e i rosanero osservano con interesse gli sviluppi. Il quotidiano evidenzia inoltre come il centrocampo sarà uno dei reparti maggiormente interessati dai cambiamenti: Ranocchia, Segre e Palumbo rappresentano le certezze da cui ripartire, mentre diversi elementi potrebbero salutare nelle prossime settimane. L'obiettivo della dirigenza è inserire nuove alternative in grado di mantenere elevato il livello competitivo della squadra.

Giornale di Sicilia mette invece l'accento sulla corsia sinistra, dove il Palermo è alla ricerca di un'alternativa affidabile a Tommaso Augello. Tra i profili seguiti c'è Giovanni Bonfanti, difensore di proprietà dell'Atalanta che Inzaghi conosce bene per averlo già allenato a Pisa. Secondo il quotidiano, il tecnico vuole costruire una squadra basata sul 4-3-3, scelta che influenzerà in maniera decisiva le strategie di mercato. Dopo il vertice di Manchester tra Inzaghi, Osti e Gardini, il Palermo è pronto a entrare nella fase operativa del mercato, con l'obiettivo di individuare i profili più adatti al nuovo progetto tecnico.