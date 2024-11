Serie B, Lupo: “Clamorose le prime tre squadre. Dionisi saprà trovare la quadra”

ROMA

L'ex Venezia ha espresso la sua sulla situazione della Roma, che si è trovata a cambiare nuovamente allenatore: "Ranieri? Scelta condivisa credo da tutto il mondo. Nessuna scelta poteva essere migliore. Mi aspetto che normalizzi la situazione. Gli errori di Juric? Non credo che abbia sbagliato. Il cambio di De Rossi è stato inopportuno, qualsiasi allenatore ad eccezione di Ranieri avrebbe trovato difficoltà. A De Rossi non gli è stato dato tempo, è arrivato l’anno scorso e credo abbia fatto bene. Era stato preso con un progetto per costruire qualcosa ma non ne ha avuto il tempo. Juric ha trovato di fronte a sé - ha aggiunto - una diffidenza legata a chi è andato via".