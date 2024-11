Bepi Pillon a TMW: “Brunori? Faccio fatica a capire la scelta…”

ROMA E SERIE A

Il tecnico, detentore di record di tre promozioni consecutive dalla Serie D alla Serie B conseguite col Treviso, ha parlato della situazione della Roma che ha visto recentemente l’esonero di Juric. Inoltre ha espresso un suo parere su chi potrebbe vincere lo scudetto in Serie A: “Esonero di Juric? Non è facile subentrare a un idolo come De Rossi, lo capisco bene. Juric ha provato a imporre le sue idee, ma quando i risultati non arrivano, purtroppo, è sempre l’allenatore a pagare il prezzo. Per quanto riguarda Ranieri alla Roma, credo che non potessero fare scelta migliore. Ha un compito complicato davanti a sé, deve far risalire la squadra, ma penso che il potenziale ci sia. Mettere Dybala al centro del progetto sarà fondamentale. Chi vincerà lo scudetto? Occhio alla Juventus come possibile terzo incomodo. Tuttavia, l’Inter rimane favorita: ha un organico di alto livello e sa come affrontare i momenti decisivi. Il Napoli, invece, potrebbe avere un grande vantaggio concentrandosi solo sul campionato”.