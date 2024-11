Serie B, Tesser: “Il Palermo sta avendo poca continuità. La B è lunga”

L'ex Cremonese ha parlato della Roma e della corsa scudetto: " Ranieri ha dimostrato con il Cagliari di essere ancora un grande allenatore. Lui con la sua personalità probabilmente riuscirà a ricomporre la situazione. Le qualità sono da situazione di classifica migliore e Ranieri è la persona giusta, farà risalire la Roma . Juric ha dimostrato di essere un bravo allenatore. È andato in un contesto non semplice sia prima della sua gestione per l’esonero di De Rossi. In alcune partite ha espresso le sue idee fatte di pressioni sulle orme di Gasperini . Dybala ? Ha le qualità per essere al centro del progetto tecnico, Sono sicuro che Ranieri avrà avuto rassicurazioni in tal senso.

Esonero Corini? Bisognerebbe essere dentro per capire, i numeri erano discreti, nulla di negativo. Per dare un giudizio bisognerebbe stare dentro. La Samp dopo un anno di ripresa da situazioni non semplice era uscita via bene. Quest’anno ha una squadra forte, penso a Tutino, Borini, Coda. Ma non riesce a trovare continuità, però la B è lunga. Anche se davanti stanno andando molto forte. Il Palermo era considerata una delle squadre favorite, sta avendo poca continuità. Non vincono molte partite e la differenza la fanno le vittorie. Brunori? È un giocatore che con i gol ha fatto vedere tutto il suo valore. Senza di lui ci sono dei gol lasciati là. Il bene comune deve essere quello del Palermo, dunque sarebbe opportuno far tornare il calciatore al centro del progetto. i rosanero hanno un grande potenziale in avanti, dal centrocampo all’attacco".