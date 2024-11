Palermo-Sampdoria: Ultima chance per i rosanero?

La partita di domenica sarà probabilmente l’ultima opportunità per la squadra di Dionisi di poter sperare ancora nelle prime posizioni, in una stagione che avrebbe dovuto essere stata la consacrazione dei due anni precedenti e che invece sta andando nel verso opposto: con Corini lo scorso anno in 13 partite i rosanero avevano collezionato 7 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte mentre nella stagione corrente hanno fino ad adesso collezionato 4 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. Una involuzione inspiegabile quella della squadra siciliana che adesso avrà a disposizione una delle ultime chance per rimanere aggrappata alle prime posizioni.

Il Palermo al momento dista 11 punti dalla zona promozione diretta , dunque servirebbe subito una smossa per cercare di riacciuffare i piani alti della classifica, la partita contro la Sampdoria sarà fondamentale anche per questo aspetto: la tifoseria si aspetta una reazione per dimostrare di essere all'altezza di approdare in massima serie già da quest’anno. La sfida contro i blucerchiati sarà un test importantissimo, contro una squadra altalenante come i rosanero e vogliosa di cambiare il cammino intrapeso fino ad ora. La squadra di Dionisi è in cerca di certezze e punti, per cominciare una rincorsa all'obiettivo inspiegabile per l'organico di grande caratura della squadra siciliana.