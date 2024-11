Palermo, Brunori via a gennaio? I tifosi si schierano

Le prime partite di questa stagione hanno messo in risalto la poca continuità di minutaggio che Dionisi ha concesso a capitan Brunori , finito ai margini delle gerarchie. Tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it , i tifosi hanno scelto come gestire il caso per gennaio.

LA SCELTA DEI TIFOSI

Non è una scelta facile, quella sulla situazione Brunori per il mercato invernale. Infatti, il 56% dei tifosi non cederebbe il secondo miglior marcatore della storia rosanero e anzi vorrebbe dargli la titolarità a fronte della poca finalizzazione dell'attacco della squadra di Dionisi. L'Italobrasiliano ha dimostrato negli ultimi due anni di essere un giocatore top per la categoria con i suoi 34 gol fatti in due anni, riuscendo ad essere decisivo nel campionato cadetto. Nonostante questo, però, il 44% dei tifosi vorrebbe cedere il capitano dando spazio ad altri interpreti in avanti, tra cui Henry e Le Douaron, arrivati dal mercato estivo.