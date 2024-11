Palermo: Gennaio alle porte, quale reparto rinforzare? I tifosi hanno le idee chiare

I tifosi del Palermo guardano al mercato di gennaio con la speranza di rinforzi che possano risolvere le attuali lacune della squadra.

⚽️ Mediagol 14 novembre - 08:00

Dopo un avvio di stagione segnato da qualche inciampo e con un mercato estivo che finora ha inciso meno del previsto, il Palermo e i suoi tifosi riflettono sui possibili rinforzi in vista della sessione invernale. Infortuni e alcune difficoltà in fase di costruzione hanno evidenziato lacune in diversi reparti, con un particolare focus sull'attacco, il centrocampo e la difesa.

Tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it è stato chiesto ai tifosi quale secondo loro sia il ruolo che ritengono prioritario per gli interventi di gennaio. I risultati parlano chiaro: il 60% dei partecipanti ha indicato l'attacco come il reparto su cui investire, mostrando una netta preferenza per l'arrivo di una nuova punta o di un giocatore capace di finalizzare le occasioni. Questo dato riflette probabilmente il desiderio di aumentare il potenziale offensivo, rafforzando un reparto che finora ha avuto difficoltà nel concretizzare.

A seguire, il 26% dei votanti ha espresso la necessità di rinforzi in difesa, segnalando come il reparto arretrato, spesso sotto pressione e indebolito da alcune assenze per infortunio, potrebbe beneficiare dell’inserimento di elementi che garantiscano maggiore stabilità. Più ridotta, invece, l’attenzione al centrocampo, con solo il 10% delle preferenze, e alla porta, che si ferma al 2%, a conferma della fiducia dei tifosi in Desplaches.