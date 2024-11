Foschi: “Le Douaron dimostri il suo valore. City Group? Palermo non è una società satellite”

Rino Foschi esprime la sua preoccupazione per il Palermo, invocando interventi mirati sul mercato e una gestione che rispetti le ambizioni della piazza.

⚽️ Mediagol 13 novembre 2024 (modifica il 13 novembre 2024 | 15:32)

Nell’editoriale di Tuttomercatoweb, Rino Foschi esprime le sue preoccupazioni sul futuro del Palermo, sottolineando l'importanza di un progetto ambizioso e ben radicato per puntare alla Serie A. Foschi auspica un mercato invernale incisivo e critica l’idea che i rosanero possano essere gestiti come una società satellite dal City Group, evidenziando la necessità di un approccio dedicato per una piazza così esigente.

SUL PALERMO — "Il Palermo non dà continuità ai risultati - ha spiegato l'ex dirigente rosanero - e ha perso punti contro squadre come Salernitana e Cittadella. La società è forte ma la B è difficile e ci sono delle domeniche che ti fanno masticare amaro. Conosco la piazza, l’ho vissuta per tanti anni e dico che il City Group non può tenere il Palermo come una società satellite, per I rosanero bisogna avere un occhio di riguardo e a gennaio c’è da fare qualcosa di importante sul mercato. La squadra per quello che deve fare per il futuro è incompleta. A Palermo bisogna pensare alla Serie A."

"Oggi nel rendimento della squadra pesano alcune scelte del mercato estive: Le Douaron non si è integrato per niente. Mi auguro che prima possibile possa ripagare l’investimento fatto, è arrivato il momento di dimostrare con i fatti che vale i soldi spesi per l’acquisto del cartellino. A Frosinone Henry o Brunori dall’inizio avrebbero potuto fare qualcosa di più dell’ex calciatore del Brest."

SULL'ESONERO DI CORINI — "In Serie B è arrivato l’esonero per Eugenio Corini. Ha totalizzato due vittorie, un pareggio e due sconfitte alla guida della Cremonese. La sconfitta contro il Mantova ha fatto saltare la sua panchina. È tornato Stroppa, è un buon allenatore. Certamente mandare via un allenatore dopo cinque partite non è un segnale di chiarezza - ha commentato Foschi -. Come non lo era l’esonero di Stroppa. Il derby di Mantova ha fatto saltare il banco."

SULLA SAMPDORIA — "Delude anche la Sampdoria. Era partita per andare in A ma perde metri settimana dopo settimana. Serve pazienza. E come nel caso del Palermo a gennaio ci sarà da intervenire sul mercato. Anche se ci sono tante partite da giocare. Ed è meglio pensare al campionato, perché chi gioca oggi - ha concluso Rino Foschi - ha bisogno di godere della massima considerazione da parte di chi gestisce squadra e società."