Palermo-Sampdoria, out altri due blucerchiati per la sfida del “Barbera”

La sosta per le nazionali ha portato a una brutta notizia per Sottil : Bereszyński, capitano e super titolare della Samp , ha riportato una lesione al bicipite dopo essere uscito al 32' nel match tra Polonia e Portogallo , che lo terrà fuori fino al 2025. Un'assenza pesante, essendo il perno della difesa con soli quattordici minuti saltati in stagione , il leader della retroguardia ligure ha finito l'anno anzitempo, potendo tornare in campo solo ad inizio dell'anno prossimo.

Altra perdita non scontata per i blucerchiati riguarda l'assenza di Borini, che era tornato da poche settimane dopo un periodo di fermo dato dagli infortuni. Nonostante un inizio di campionato non esaltante, l'ex Milan avrebbe rappresentato un'alternativa validissima per l'attacco ligure, avendo l'anno scorso siglato nove gol. Per il classe '91 si tratta di un altro guaio muscolare, dopo quelli che l'hanno costretto a saltare già sei partite quest'anno.