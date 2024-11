Palermo-Sampdoria: infortunio per un big, salterà la partita del Barbera

La sfida tra Palermo e Sampdoria dovrà fare a meno di un giocatore di punta nella gara prevista per il 24 novembre.

Secondo quanto riportato da "Telenord", Massimo Coda molto probabilmente salterà la sfida del Renzo Barbera contro il Palermo. L'attaccante sarà quasi sicuramente assente nella sfida in programma per domenica 24 Novembre alle ore 17:15, gara valevole per la 14esima giornata di Serie B.