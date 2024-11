Novellino: “Palermo? Non riesco a capacitarmi del perchè Brunori sia ai margini”

SULL'ESONERO DI CORINI

"Sono allibito - ha commentato Novellino -. Al di là dei due colleghi che conosco e stimo, questi continui avvicendamenti sono inspiegabili. Non riesco a capire la fretta dei presidenti di cambiare per ottenere subito i risultati; serve tempo, non si ottiene tutto subito. Onestamente è un modo di agire che a me non piace: non lo trovo corretto né giusto nei confronti degli allenatori, oltre a implicare un aggravio di spese per le stesse società."