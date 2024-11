Palermo, Brunori è un caso: Da leader a semplice comparsa

NON LA PRIMA SCELTA

Nelle ultime partite l’attaccante rosanero è stato fermo a causa di una tallonite: nell'ultima partita contro il Frosinone, nonostante si sia ripreso totalmente Dionisi non lo ha fatto scendere in campo per 90 minuti, prefendogli Le Douaron prima ed Henry dopo. Una scelta che è stata fatta tante volte quest'anno, dopo le prime due partite in cui il capitano era partito titolare.