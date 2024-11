SONDAGGIO: Come valuti la prestazione del Palermo contro il Frosinone?

Il Palermo ha pareggiato contro il Frosinone per 1-1. Dopo essere passato in vantaggio al secondo minuto di gioco con Roberto Insigne, la squadra di casa al 17’ ha trovato il pareggio con Bracaglia. 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime 3 partite: questi non sono sicuramente risultati per poter puntare alla promozione diretta attesa ormai da quasi 3 anni dai tifosi rosanero.