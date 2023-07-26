È morto Paul Baccaglini, aveva 41 anni. L’ex inviato delle iene, diventato noto a Palermo per essere diventato presidente del club nel 2017, sarebbe stato trovato in casa senza vita a Milano. La…
Cronaca
Tragedia in Spagna: Diogo Jota perde la vita in un incidente stradale. Addio all’attaccante del Liverpool
Zamora (Spagna), 3 luglio 2025 – Una notizia sconvolgente scuote il mondo del calcio: Diogo Jota, attaccante del Liverpool e della Nazionale portoghese, è tragicamente scomparso in un incidente…
Ussi Palermo, Sezione Palermo-Trapani-Agrigento: Nadia La Malfa e Cettina Pellitteri riconfermate ai vertici. Il nuovo consiglio nel segno della continuità e della rappresentanza femminile Nel corso…
Dopo la decisione di rinviare le gare in Serie A da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie A , è arrivata anche la comunicazione ufficiale per le partite di serie b, rinviate a data da…
Bruno Pizzul, addio alla storica voce del calcio italiano Il giornalismo sportivo italiano perde una delle sue figure più iconiche. Bruno Pizzul, voce inconfondibile del calcio azzurro, si è spento…
Dopo tre anni da vero leader, l’inizio di stagione del numero 9 rosanero è stato complicatissimo, collezionando solamente 12 presenze per la maggior parte da subentrato e siglando solamente un gol dal…
Napoli-Palermo, tifosi arrestati e daspati per un petardo portato allo stadio
Nella serata di ieri, a Napoli, si sono verificati arresti tra i tifosi del Palermo prima della partita di Coppa Italia contro il Napoli, giocata allo stadio "Maradona". Gli agenti della Digos di…
La recente scomparsa di Totò Schillaci, icona del calcio italiano e protagonista del Mondiale del 1990, ha lasciato un vuoto incolmabile non solo nel mondo sportivo, ma soprattutto nel cuore dei suoi…
Mito intramontabile, per la città di Palermo e non solo. Il mondo del calcio e l'Italia intera piangono la scomparsa di Totò Schillaci, attaccante palermitano che ha vestito le maglie di Messina,…
di Leandro Ficarra Stupore e ostinazione feroce. Magnetismo e gioia ebbra. Quanta dolcezza nell'incredulità di quegli occhi sgranati. Spalancati il giusto per farci entrare i sogni suoi e dell'intera…
Le condizioni di salute di Totò Schillaci, iconico bomber dell'Italia ai Mondiali del 1990, ex Messina, Juventus ed Inter, tra le altre, tengono in apprensione e col fiato sospeso tutto il mondo del…
Secondo quanto riportato da Repubblica.it, un grave incidente ha coinvolto il padre del portiere del Palermo FC, Salvatore Sirigu. Scontro frontale tra una moto guidata da Adriano Sirigu ed un camion…
È scomparso la scorsa notte il Prof. Gaetano De Bernardis, figura di spicco nel panorama educativo e culturale di Palermo. La notizia ha colpito profondamente chiunque abbia avuto il privilegio di…
Un grave lutto ha colpito il mondo del giornalismo sportivo: è scomparso all’età di 59 anni Beppe Castro, direttore e fondatore di Itasportpress, sito del network Gazzanet. Originario di Aci Castello…
Lutto per Giorgio Perinetti: morta la figlia Emanuela a 34 anni
Si è spenta a soli trentaquattro anni Emanuela Perinetti, figlia del direttore dell’area tecnica dell'Avellino Giorgio Perinetti. La giovane donna è deceduta dopo un periodo di ricovero ospedaliero…
Episodio deplorevole accaduto fuori dallo stadio Renzo Barbera. Nell'ambito della realizzazione di un servizio sui venditori abusivi realizzato nei pressi dell'impianto di viale del Fante, Stefania…
"Mafia e Sport" di Paolo Vannini: un messaggio di speranza nella lotta all'illegalità
di Nicolò Cilluffo Ricostruzione storica e messaggio di speranza. Il libro "Mafia e Sport", scritto dal noto giornalista Paolo Vannini, è stato presentato oggi, 2 ottobre, presso la sede di Addiopizzo…
Nella giornata di oggi, lunedì 2 ottobre 2023 alle ore 16,30 presso la sede dell'associazione Addiopizzo in via Lincoln 131 a Palermo, alla presenza dell'autore e della curatrice dell'opera Barbara…
Si scrive la parola fine, si spera definitivamente, sulle condizioni di Alexis Beka Beka, il quale è sceso dal ponte dell'autostrada A8 all'altezza del viadotto Magnan alto ben 110 metri ed è stato…
Alexis Beka Beka, calciatore del Nizza, in queste ultimissime ore sta minacciando il suicidio da un ponte, alto circa 110 metri, dell'autostrada A8 all'altezza del viadotto Magnan. Secondo la stampa…
Matteo Messina Denaro è deceduto nella notte del 25 settembre all'ospedale San Salvatore di L'Aquila. Dopo l'arresto avvenuto il 16 gennaio del 2023 dopo una latitanza di oltre trent'anni, le…
Domani, 30 agosto 2023, ricorre il trentaquattresimo anniversario dallo stesso giorno del 1989 quando, in un drammatico e tragico incidente sul lavoro, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione ed…
La partita amichevole Palermo-Melita non è stata soltanto un test per la squadra di Corini, ma ha segnato anche il ritorno in curva del leader del gruppo ultras della Curva Nord Inferiore, storico…
E' di origini palermitane, residente in Lombardia, l'uomo morto a Milano nella notte tra sabato e domenica dopo essere stato fermato dalle guardie giurate presenti mentre cercava di entrare nella sede…
Il mondo del calcio italiano piange la scomparsa di Carlo Mazzone, ex tecnico di Roma e Brescia tra le altre che aveva smesso di allenare dal 2006 nella più recente esperienza con il Livorno. Deceduto…
Notte di violenza e guerriglia urbana nella periferia di Atene. Questa sera è in programma il terzo turno preliminare di Champions League tra AEK Atene e Dinamo Zagabria allo stadio Agia Sophia, ma la…