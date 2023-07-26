Addio al Prof. Gaetano De Bernardis, pilastro della cultura palermitana 4 agosto 2024 - 13:52 4 agosto

È scomparso la scorsa notte il Prof. Gaetano De Bernardis, figura di spicco nel panorama educativo e culturale di Palermo. La notizia ha colpito profondamente chiunque abbia avuto il privilegio di…