Mediagol

Cronaca

USSI

Ussi Palermo, riconfermate La Malfa e Pellitteri

Ussi Palermo, Sezione Palermo-Trapani-Agrigento: Nadia La Malfa e Cettina Pellitteri riconfermate ai vertici. Il nuovo consiglio nel segno della continuità e della rappresentanza femminile Nel corso…

brunori

Palermo, Brunori è un caso: Da leader a semplice comparsa

Dopo tre anni da vero leader, l’inizio di stagione del numero 9 rosanero è stato complicatissimo, collezionando solamente 12 presenze per la maggior parte da subentrato e siglando solamente un gol dal…

IMG_4310

Lutto per Giorgio Perinetti: morta la figlia Emanuela a 34 anni

M. ⚽️️

Si è spenta a soli trentaquattro anni Emanuela Perinetti, figlia del direttore dell’area tecnica dell'Avellino Giorgio Perinetti. La giovane donna è deceduta dopo un periodo di ricovero ospedaliero…