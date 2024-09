“La voce di un amore infinito”, le toccanti parole della moglie e della figlia di Totò Schillaci

La moglie di Totò Schillaci ha espresso il suo profondo dolore per la perdita, sottolineando il legame indissolubile e l'affetto ricevuto dalla città. Ricorda con gratitudine i momenti di gioia condivisi e l'amore che continuerà a vivere nel...

Mediagol ⚽️ 24 settembre 2024 (modifica il 24 settembre 2024 | 19:02)

La recente scomparsa di Totò Schillaci, icona del calcio italiano e protagonista del Mondiale del 1990, ha lasciato un vuoto incolmabile non solo nel mondo sportivo, ma soprattutto nel cuore dei suoi cari. Le toccanti parole della moglie e della figlia rivelano la profondità del loro legame e il dolore straziante che stanno affrontando.

In un commovente post su Instagram, la moglie di Schillaci, Barbara Lombardo, ha scritto: “Amore mio stringo forte la mia mano. Aiutami ad affrontare questo dolore immenso. Io ti amerò per sempre”. Queste parole esprimono non solo il dolore per la perdita per una persona importante, ma anche un amore che trascende la vita stessa, un legame che continuerà a vivere nei ricordi e nel cuore della famiglia.

Anche la figlia, Jessica Schillaci, ha voluto rendere omaggio al padre con parole cariche di amore: “È ancora troppo presto per scrivere di te. È ancora troppo presto per sbiadire quei ricordi, ancora troppo indelebili. Sento ancora troppo il calore della tua mano che non c'è più. Vorrei che me la stringessi ancora”. La sua testimonianza mette in luce quanto fosse forte la presenza di Totò nella vita della sua famiglia, un padre che ha lasciato un'impronta indelebile.

Le parole della moglie e della figlia di Schillaci, insieme a quelle degli altri familiari, ci ricordano che, oltre alla figura del calciatore, esiste un uomo che ha amato e che è stato amato incondizionatamente.

Mentre la comunità calcistica piange la sua perdita, la famiglia trova conforto nell'amore e nei ricordi, che continueranno a illuminare i giorni bui. Sarà sempre ricordato non solo come un campione, ma anche come un marito e un padre straordinario, il cui spirito vivrà per sempre nei cuori di chi lo ha conosciuto.