Addio Schillaci: Totò, figlio di Palermo che fa suo il mondo. Stella tra le meteore

Rapidità d'esecuzione e di pensiero, risolutezza nei sedici metri, invidiabile tecnica di base. Innato, fiuto del gol. Istinto, furbizia, la voracità del bomber di razza. Repertorio affinato principalmente dai maestri Scoglio e Zeman in sette anni dominanti in riva allo stretto. Sessantuno gol in oltre duecento presenze in giallorosso, due promozioni dalla Serie C2 alla B. Il nobile abbraccio della vecchia signora, il double, Coppa Italia e Coppa Uefa, con Dino Zoff alla guida dei bianconeri. Undici gol in trenta presenze all'Inter, un'altra Coppa Uefa in bacheca con i nerazzurri seppur non da protagonista. Il pioneristico approdo in Giappone, allo Júbilo Iwata, con cui vincerà un campionato firmando cinquantotto reti in tre stagioni. In mezzo, l'epico capitolo apicale della sua fiabesca carriera. Il Mondiale del 1990 in Italia avrà per sempre il suo volto ed i suoi occhi come logo ideale nell'immaginario collettivo. Chiavistello dell'intricato match d'esordio contro l'Austria della banda Vicini. Il cross del compianto Vialli, altro simbolo virtuoso del nostro calcio, Totò che incorna il destino e innesca un'esaltante ed elettrica simbiosi tra sogno e realtà. Cecoslovacchia, Uruguay, Irlanda, Argentina nella semifinale poi persa ai calci di rigore. Schillacigonfia la rete di tutte le avversarie degli azzurri, eccetto gli Stati Uniti. Di testa, destro, sinistro, stinco. Di potenza e di giustezza, dalla media distanza e su calcio di rigore. Il classe 1964 trasforma in oro tutto ciò che passa dalle sue parti. Incide, determina, coinvolge, trascina. Colpisce gli avversari con i suoi gol. Li sbrana e li divora, con il fuoco spiritato dei suoi occhi. Scalda il cuore degli italiani ed incenerisce i contendenti.Capocannoniere e Scarpa d'Oro di quella kermesse iridata.Secondo classificato al Pallone d'Oro dietro un totem del globo calcistico come Lothar Matthäus.Testimonial trasversale di Palermo e dell'Italia nel mondo. Umiltà e semplicità di un normal one divengono pluscult e virali. Accomunano i popoli e stralciano i confini. Il connubio mirabolante e l'amicizia con Roby Baggio. Binomio affascinante e suggestivo, antitetico per indole fuori dal campo. Magicamente sinergico e complementare sul manto erboso, con la Juventus ed in Nazionale. Lo scivolone e le parole di troppo con Poli. Eccesso di foga con annesse squalifica, opportune scuse e matura redenzione. Due operazioni al menisco, la voglia di non mollare. L'amore con Palermo ed il Palermo è profondo e tormentato. Non sempre sufficientemente ricambiato. Quella adorata ed agognata maglia rosanero non avrà mai modo di indossarla. Sliding Doors senza lieto fine in due tranche. All'alba e al tramonto della sua parabola. Prima dell'approdo a Messina e di ritorno dal Giappone. Desiderio rimasto represso, sfociato in una languida e tangibile amarezza. Fama e popolarità non l'hanno snaturato. Istrionico ed eclettico. Curioso ed aperto a nuove ed inedite sfide, tanto da saggiare ed ammaliare il mondo di tv e reality. Senza voli pindarici. Con la spontaneità e la simpatia che l'hanno fatto amare da tutti. La scuola calcio per rinsaldare radici e legame viscerale con la sua città. Provando a regalare a qualche talento autoctono una briciola del suo sogno. Salvifica speranza e provvidenziale lanterna nell'impervio sentiero che porta alla gloria. Indicando la via di un riscatto, umano e sociale che resta costantemente possibile. Nonostante tutto. Seppur attanagliati da mille ostacoli e criticità di ogni sorta. Proprio come ha insegnato la sua storia. Professionalmente irreprensibile. Modello positivo, oggi raro, da lodare ed emulare. Ha vinto e costruito di più di chi, con bieca puzza sotto il naso, ne ha snobbato e patito l'ascesa nella storia del calcio italiano.