É morto Paul Baccaglini, addio all’eclettico inviato delle iene diventato presidente del Palermo

Baccaglini è morto a Milano. Fu presidente del Palermo nel 2017, in un’esperienza breve ma entrata nel folklore della tifoseria.

È morto Paul Baccaglini, aveva 41 anni. L’ex inviato delle iene, diventato noto a Palermo per essere diventato presidente del club nel 2017, sarebbe stato trovato in casa senza vita a Milano. La notizia, appresa in queste ore da Mediagol ha lasciato sgomenti amici e familiari.