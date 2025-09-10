Palermo, Pohjanpalo: “L’obiettivo è arrivare lontano, dobbiamo ragionare gara dopo gara. Sensazioni? Ottime”

Le parole dell'attaccante finlandese

⚽️ 10 settembre - 10:49

Joel Pohjanpalo ha rilasciato qualche dichiarazione a TuttoSport:

L’obiettivo promozione — Il bomber non si nasconde:

«Con questa squadra l’obiettivo è arrivare lontano. Siamo solo all’inizio, abbiamo conquistato 4 punti, ma ci sono tantissime partite davanti a noi. Dobbiamo ragionare gara dopo gara».

La parentesi in Nazionale — Reduce dagli impegni con la Finlandia, Pohjanpalo racconta la difficile situazione del suo Paese nel girone di qualificazione:

«Non era una partita semplice, soprattutto fuori casa. Contro la Polonia siamo andati sotto di due gol per disattenzioni e nel secondo tempo abbiamo provato a rientrare, ma non era facile. Abbiamo giocato bene l’ultima mezz’ora, creando occasioni e segnando, ma adesso restano tre partite decisive. Servono nove punti, altrimenti la qualificazione sarà complicata».

La nuova sfida — Tornato a Palermo, l’attaccante guarda avanti con fiducia. A gennaio era già tornato in Serie B, provando inutilmente a risollevare la stagione del Venezia, con 9 gol e 3 assist. Stavolta, con Inzaghi in panchina, lo scenario può cambiare:

«Ho segnato subito all’esordio con la Reggiana, e con il Frosinone ho preso un palo e una traversa. Le sensazioni sono ottime. Voglio dare tutto per il Palermo».