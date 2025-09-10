Palermo, Pohjanpalo: “A Bolzano non sarà semplice, ma andremo lì per vincere”

Un finlandese a Palermo , pronto a conquistare definitivamente la Sicilia e a guidare i rosanero verso grandi traguardi. Joel Pohjanpalo, carico e fiducioso, si prepara a vivere una stagione da protagonista:

«Abbiamo iniziato con una vittoria e un pareggio in campionato, siamo a quota 4 punti insieme a tante altre squadre, e abbiamo superato anche il turno di Coppa Italia. La Serie B è un torneo molto difficile: lo vedremo già dalla prossima gara in trasferta, sul campo del Sudtirol, che non sarà semplice. Ma noi andiamo lì per vincere».