Joel Pohjanpalo ha rilasciato qualche dichiarazione a TuttoSport:
Le Parole
Palermo, Pohjanpalo: “A Bolzano non sarà semplice, ma andremo lì per vincere”
Un finlandese a Palermo, pronto a conquistare definitivamente la Sicilia e a guidare i rosanero verso grandi traguardi. Joel Pohjanpalo, carico e fiducioso, si prepara a vivere una stagione da protagonista:
«Abbiamo iniziato con una vittoria e un pareggio in campionato, siamo a quota 4 punti insieme a tante altre squadre, e abbiamo superato anche il turno di Coppa Italia. La Serie B è un torneo molto difficile: lo vedremo già dalla prossima gara in trasferta, sul campo del Sudtirol, che non sarà semplice. Ma noi andiamo lì per vincere».
Il collettivo prima di tutto—
Nonostante un curriculum di tutto rispetto e il titolo di capocannoniere conquistato nella scorsa stagione, l’attaccante finlandese resta concentrato sugli obiettivi comuni:
«Penso sempre al bene della squadra. Se giochiamo bene, anch’io rendo al meglio, e i gol arrivano come conseguenza. Contano i risultati del Palermo, non quelli individuali».
