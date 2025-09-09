L'ItaliaU21 ha affrontato nel pomeriggio odierno la Macedonia del Nord in trasferta, nella sfida valida per le qualificazioni agli europei. La formazione guidata da Silvio Baldini ha conquistato la vittoria per 0-1. Gli azzurrini hanno offerto un'ottima prestazione, caratterizzata da impegno, sudore, grinta e tanta voglia di vincere, nonostante l'inferiorità numerica per quasi 70 minuti di gara.
Il commento
ItaliaU21, in 10 contro la Macedonia decide Marianucci: 0-1 e seconda vittoria per Baldini
PRIMO TEMPO
L'Italia comincia il match dominando il dominio del gioco, la prima occasione arriva al 22' con un tiro di Raimondo, ben respinto dal portiere della Macedonia. 2 minuti più tardi, Moruzzi, difensore degli azzurri, commette la seconda ingenuità nel giro di pochi minuti, subendo il secondo giallo e il conseguente rosso. Nonostante l'inferiorità numerica i ragazzi di Baldini continuano a spingere, trovando la rete del vantaggio al 34' con Marianucci, che batte Vasilev dopo aver accolto un suggerimento di Ndour. Nei restanti minuti della prima frazione abbassa l'intensità, non subendo, però, nessun'avanzata della Macedonia.
SECONDO TEMPO
Il secondo tempo inizia con un passaggio proveniente da un difensore della nazionale macedone, che stava per beffare Vasilev, ma la palla esce in calcio d'angolo. Al 54' arriva la prima occasione della Macedonia: Hamza calcia da fuori trovando l'intervento, quasi goffo, di Motta. L'Italia cala di intensità, ma i padroni di casa non si rendono in nessuna occasione pericolosi. Termina con una vittoria la seconda gara di Baldini alla guida degli azzurri. Tale trionfo consente all'Italia di piazzarsi al primo posto del girone con 6 punti in 2 match.
