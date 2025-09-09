ItaliaU21, in 10 contro la Macedonia decide Marianucci: 0-1 e seconda vittoria per Baldini

L'ItaliaU21 ha affrontato nel pomeriggio odierno la Macedonia del Nord in trasferta, nella sfida valida per le qualificazioni agli europei. La formazione guidata da Silvio Baldini ha conquistato la vittoria per 0-1. Gli azzurrini hanno offerto un'ottima prestazione, caratterizzata da impegno, sudore, grinta e tanta voglia di vincere, nonostante l'inferiorità numerica per quasi 70 minuti di gara.