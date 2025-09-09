Palermo, domani la presentazione di Samuel Giovane

Nella giornata di domani, alle 14:00, si presenterà al Palermo CFA Samuel Giovane, calciatore recentemente arrivato in Sicilia dall'Atalanta. Il Palermo lo ha comunicato tramite una nota pubblicata nel sito ufficiale.
"Mercoledì 10 settembre alle ore 14.00 Samuel Giovane sarà presentato in conferenza stampa al Palermo CFA.
L’ingresso al Centro Sportivo di Torretta sarà consentito esclusivamente agli Operatori dell’Informazione in possesso dell’accredito stagionale 2025-2026 per assistere alle conferenze stampa del Palermo FC.
I rappresentanti dei Media dovranno accedere all’area di parcheggio alle ore 13.40 e saranno accompagnati in gruppo in Media Room dal personale stewards alle 13.45: nel rispetto del lavoro reciproco è richiesta la massima puntualità.
Potranno partecipare alla conferenza stampa:
– un giornalista o collaboratore in attesa di iscrizione OdG per ciascun quotidiano/agenzia di stampa/testata web/emittente televisiva/emittente radiofonica;
– un fotografo professionista per ciascun quotidiano/testata web/agenzia fotografica;
– un tecnico per ciascuna emittente televisiva.
La Media Room sarà disponibile esclusivamente fino a 20 minuti dal termine della conferenza stampa: successivamente, tutti gli Operatori dell’informazione saranno accompagnati all’area di parcheggio dal personale stewards.
Non sarà consentito effettuare riprese video in diretta della conferenza stampa: gli Operatori dell’Informazione potranno utilizzare le immagini video pubblicate sui canali ufficiali Palermo FC (le testate online esclusivamente tramite embed) secondo quanto previsto dall’esercizio del diritto di cronaca.
Non sarà consentito effettuare riprese video-fotografiche all’interno del Palermo CFA ad eccezione della Media Room".
