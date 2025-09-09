Palermo, domani la presentazione di Samuel Giovane

Nella giornata di domani, alle 14:00, si presenterà al Palermo CFA Samuel Giovane , calciatore recentemente arrivato in Sicilia dall' Atalanta . Il Palermo lo ha comunicato tramite una nota pubblicata nel sito ufficiale.

"Mercoledì 10 settembre alle ore 14.00 Samuel Giovane sarà presentato in conferenza stampa al Palermo CFA.

L’ingresso al Centro Sportivo di Torretta sarà consentito esclusivamente agli Operatori dell’Informazione in possesso dell’accredito stagionale 2025-2026 per assistere alle conferenze stampa del Palermo FC.

I rappresentanti dei Media dovranno accedere all’area di parcheggio alle ore 13.40 e saranno accompagnati in gruppo in Media Room dal personale stewards alle 13.45: nel rispetto del lavoro reciproco è richiesta la massima puntualità.