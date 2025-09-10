Joel Pohjanpalo ha rilasciato qualche dichiarazione a TuttoSport, spendendo parole al miele per il pubblico rosanero e parlando anche delle tradizioni locali.
Mediagol
I migliori video scelti dal nostro canale
Le parole
Palermo, Pohjanpalo: “Il pubblico rosanero è l’uomo in più. Cibo preferito? Assolutamente l’arancina”
L'attaccante ha rilasciato qualche dichiarazione
Il calore dei tifosi—
L’ex Venezia spende parole importanti per i sostenitori rosanero:
«La cosa che apprezzo di più della mia avventura a Palermo è il pubblico. Quello rosanero è davvero l’uomo in più. Giocare al Barbera con 30 mila persone è emozionante: la città e i tifosi meritano la Serie A».
E quando si parla di tradizioni locali, non ha dubbi:
«Arancina, assolutamente! Palermo è splendida, mi piace girare per il centro e avere contatti con la gente. Anche la mia famiglia si trova benissimo qui».
© RIPRODUZIONE RISERVATA