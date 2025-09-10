Palermo, Pohjanpalo: “Il pubblico rosanero è l’uomo in più. Cibo preferito? Assolutamente l’arancina”

Joel Pohjanpalo ha rilasciato qualche dichiarazione a TuttoSport, spendendo parole al miele per il pubblico rosanero e parlando anche delle tradizioni locali.

«La cosa che apprezzo di più della mia avventura a Palermo è il pubblico. Quello rosanero è davvero l’uomo in più. Giocare al Barbera con 30 mila persone è emozionante: la città e i tifosi meritano la Serie A».