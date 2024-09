Schillaci, il post del nipote Di Mariano per il bomber di Italia 90: “Forza zio”

Francesco Di Mariano, jolly offensivo del Palermo, manifesta affetto e vicinanza per lo zio, Totò Schillaci, tutt'ora ricoverato all' Ospedale Civico del capoluogo siciliano

Le condizioni di salute di Totò Schillaci, iconico bomber dell'Italia ai Mondiali del 1990, ex Messina, Juventus ed Inter, tra le altre, tengono in apprensione e col fiato sospeso tutto il mondo del calcio e dello sport in generale. Attualmente ricoverato nel reparto di pneumologia dell'Ospedale Civico di Palermo, l'ex calciatore nato nel capoluogo siciliano ha fatto sognare una moltitudine di tifosi ed appassionati, protagonista indimenticabile con gol in serie e giocate d'alta scuola di quelle notti magiche vissute dai calciofili italiani ormai trentaquattro anni addietro. Tanti i messaggi di affetto, sostegno e vicinanza dai compagni di Nazionale di Schillaci dell'epoca, da Roberto Baggio, con cui condivise anche l'esperienza con la maglia bianconera della Juventus a Roberto Donadoni solo per citarne un paio particolarmente rappresentativi. Dal proprio profilo Instagram, anche Francesco Di Mariano, nipote dell'ex calciatore e jolly offensivo del Palermo di Alessio Dionisi, ha manifestato affetto e grande vicinanza all'ex bomber dell'Italia allora guidata dal compianto Azeglio Vicini. "Forza Zio" recita il post del numero sette rosanero che posta una foto di Schillaci con la maglia azzurra della Nazionale.