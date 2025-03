È morto Bruno Pizzul, addio alla storica voce del calcio italiano

Dopo aver conseguito una laurea in giurisprudenza, nel 1969 vinse un concorso per entrare in RAI, segnando l’inizio della sua straordinaria carriera giornalistica. Il debutto come telecronista avvenne nel 1970, in occasione di un match di Coppa Italia tra Juventus e Bologna. Da quel momento, la sua voce divenne sinonimo di calcio in Italia.