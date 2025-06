Ussi Palermo, riconfermate La Malfa e Pellitteri

“Ringrazio di cuore i colleghi per la fiducia accordatami e auguro buon lavoro alla mia segretaria Cettina Pellitteri, che si è spesa profusamente in questi anni, e alla meravigliosa squadra di consiglieri neo eletti, Paolo Costa, Pasquale Ponente, Rosario Mazzola, Fulvio Manno e Federico Serra e con i quali porteremo avanti le battaglie per la tutela della categoria e ci faremo promotori di tante belle iniziative che abbiamo in cantiere sul fronte della formazione e non solo. Grazie ai consiglieri che mi hanno accompagnato negli ultimi quattro anni e auguri e ad Maiora a tutta la professione”.

“Ringrazio i colleghi per la fiducia rinnovata. Questa conferma testimonia come il ruolo delle donne nel giornalismo sportivo stia cambiando in modo significativo. Essere al fianco di Nadia La Malfa, una collega che stimo per competenza, passione e dedizione, è per me un motivo di orgoglio e un incentivo a lavorare ancora più intensamente.”