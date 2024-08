Addio al Prof. Gaetano De Bernardis, pilastro della cultura palermitana

De Bernardis, stimato docente, ha dedicato la sua vita all’insegnamento, con una carriera di oltre quarant'anni nei licei del capoluogo siciliano. Per 36 anni è stato un punto di riferimento al liceo “Ernesto Basile”, trasmettendo ai suoi studenti l’amore per la cultura e il sapere. Il suo impegno didattico ha segnato la vita di molte generazioni di giovani palermitani.

Dal 1974, De Bernardis ha pubblicato per Palumbo Editore numerose opere, tra cui grammatiche di latino, libri di storia della letteratura latina e testi sui classici di Roma antica. Le sue pubblicazioni sono diventate strumenti indispensabili per studenti e docenti in tutta Italia.

Oltre alla sua attività accademica, De Bernardis era noto per la sua passione per il calcio e, in particolare, per il Palermo. Grande tifoso della squadra rosanero, per diversi anni ha curato insieme a Francesco Andolina lo storico annuario del Palermo, diventando una figura simbolo per tutti i tifosi.