Palermo, Gardini: “Dobbiamo stabilizzarci nel breve nelle prime 10 di A. Europa…”

L'AD ha parlato degli obiettivi futuri dei rosanero: " Obiettivo finale Europa? Si, diciamo che può essere, Sicuramente il Palermo ha la potenzialità per arrivarci e questo non vuol dire tra un anno, non vuol dire tra due ma nel medio periodo sicuramente. Dobbiamo arrivare a stabilizzarsi nelle prime dieci squadre di Serie A. Il Mercato viene gestito solo dal Palermo .

"Vantaggio di stare nel City Group? Poter condividere cose che magari non si potrebbero neanche sapere, che esistono in tutte le attività quotidiane che noi andiamo a svolgere, perché abbiamo delle interazioni. Abbiamo tutti gli strumenti del Manchester City. Lo svantaggio magari è il fatto che per un italiano, avere i soldi a disposizione è una cosa che non si è abituati ad avere. Perché fin tanto che non c'erano le proprietà staniere che evidentemente sono entrate così massicciamente, sia in Serie A che in Serie B, significa che ci vedono qualcosa".