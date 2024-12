Serie A, Bovo: “Per la Roma partita importante. Giampaolo allenatore molto valido”

LA SERIE A

"Conservo un bellissimo ricordo di Lecce, è stata per me una città importante, la squadra che mi ha permesso di giocare tra i grandi grazie al Direttore Corvino. Era un gruppo di grandi uomini. Per me il primo anno in A, è stato il trampolino. Poi sono tornato a fine carriera con Liverani, ma purtroppo il mio ginocchio era andato. Sono molto legato a Lecce, personalmente e professionalmente. Giampaolo è un allenatore molto valido, il Lecce in due partite ha ottenuto quattro punti e quindi credo che anche stasera potrà giocarsela con fiducia e serenità. A Roma ho passato metà della mia vita, è sempre stata la mia squadra del cuore. Riuscire a giocarci è stato fantastico, una grande emozione. La Roma mi ha cresciuto, undici anni a Trigoria sono tanti. Per la Roma è una partita molto importante, dopo le sconfitte contro Napoli e Atalanta quella di stasera è una gara da non sbagliare - ha aggiunto - e lo sanno bene".