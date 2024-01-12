Cesare Bovo, ex difensore del Palermo tra le altre, è intervenuto ai microfoni di "tuttomercatoweb". L'ex centrale ha parlato della Serie A, con particolare attenzione su Roma-Lecce. LA SERIE A…
Lecce
Calcio, giovedì di Europa League e Conference: dove vedere le italiane
Terza giornata di fase a campionato del nuovo formato della UEFA Europa League e seconda della UEFA Europa Conference League. Le italiane sono pronte a lottare per regalare ai propri tifosi i tre…
La notizia era nell'aria, nella giornata di ieri l'ufficialità: Luca Gotti sarà l'allenatore del Lecce anche nella stagione 2024/2025. A seguito dell’incontro avvenuto nei giorni scorsi tra il…
Quale futuro per Jari Vandeputte? Il centrocampista belga classe 1996, uno degli uomini copertina della squadra di Vincenzo Vivarini, potrebbe lasciare Catanzaro ed il Catanzaro già nel corso della…
Sfida salvezza all'ora di pranzo tra Sassuolo e Lecce per questa trentatreesima giornata di Serie A che non ha di certo sorriso agli emiliani, usciti sconfitti al "Mapei Stadium" con un sonoro 0-3. Si…
L'allenatore della Salernitana, Fabio Liverani, ha tenuto una conferenza stampa per presentare la prossima partita contro il Lecce. L'ex Cagliari ha sottolineato l'importanza di ottenere un risultato…
La notizia era nell'aria, si attendeva solo l'ufficialità. Luca Gotti è il nuovo allenatore del Lecce, arrivato per sostituire l'esonerato Roberto D'Aversa. L'ex allenatore di Spezia e Udinese tra le…
Luca Gotti ha trovato l'accordo con il Lecce e presto verrà ufficializzato come neo tecnico dei salentini. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW l'allenatore darà le dimissioni dallo Spezia,…
Lecce nel caos ed in piena zona retrocessione dopo la sconfitta al Via del Mare nello scontro diretto con l'Hellas Verona. Al netto del risultato maturato sul terreno di gioco, che complica…
Termina la sfida tra Lecce e Inter in programma alle ore 18:00. Al termine della sfida ha rilasciato dichiarazioni Roberto D'Aversa: Lecce-Inter 0-4: show dei nerazzurri. Inzaghi sempre più primo in…
Termina la sfida tra Lecce e Inter in programma alle ore 18:00. Al termine della sfida ha rilasciato dichiarazioni Simone Inzaghi: Lecce-Inter 0-4: show dei nerazzurri. Inzaghi sempre più primo in…
Milan-Atalanta, le formazioni ufficiali: ok Leao e Giroud, l’ex De Ketelaere dal 1′ Termina la sfida tra Lecce e Inter in programma alle ore 18:00. Inizio di match nervoso con la sanzione per Ramadani…
Termina l'anticipo della venticinquesima giornata di Serie A con la sfida tra Torino e Lecce. Al termine della sfida ha rilasciato dichiarazioni Ivan Juric: Torino-Lecce, D’Aversa: “Partita finita con…
Termina l'anticipo della venticinquesima giornata di Serie A con la sfida tra Torino e Lecce. Al termine della sfida ha rilasciato dichiarazioni Roberto D'Aversa: Torino-Lecce 2-0: Bellanova e Zapata…
Inter-Salernitana, le formazioni ufficiali: ok Lautaro e Thuram. C’è Dia Inizia la venticinquesima giornata di Serie A con la sfida tra Torino e Lecce. Nella prima frazione di gioco poche emozioni con…
LIVE Torino-Lecce, 25ª giornata Serie A: segui la diretta
"Ho colto questa occasione per fare anche io un bilancio di metà percorso, più di ampio respiro. L’ultima volta che sono venuto qui in sala stampa c’era tanto entusiasmo per la partenza sprint della…
"A inizio mercato mi sono seduto al tavolo con Trinchera e ci siamo fatti alcune domande. Quanto costerebbe migliorare Falcone? Gendrey e Gallo? Baschirotto e Pongracic? Ramadani? Kaba e Oudin?
LIVE Lecce-Fiorentina, 23ª giornata Serie A: segui la diretta
Alla vigilia della sfida contro il Lecce al Via del Mare, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato ai canali ufficiali del club toscano. Queste le sue parole: Corini: “Traoré al…
Scatenato Como che piazza un altro acquisto per corroborare le sue ambizioni di promozione diretta in Serie A, in ragione dell'attuale secondo posto in classifica nel torneo cadetto alle spalle della…
Termina la sfida delle ore 20:45 tra Lecce e Juventus. 1-2 il risultato finale. Al termine della sfida ha rilasciato dichiarazioni Roberto D'Aversa: Lecce-Juventus 0-3: doppietta Vlahovic e Bremer…
Termina la sfida delle ore 20:45 tra Lecce e Juventus. 1-2 il risultato finale. Al termine della sfida ha rilasciato dichiarazioni Massimiliano Allegri: “C’è stato un momento che può capitare, c’è…
Ternana, Capozucca tuona: “Diakité si è rifiutato di giocare. La verità sul Palermo” Termina la sfida delle ore 20:45 tra Lecce e Juventus. 0-3 il risultato finale. Partita abbastanza bloccata nei…
Ultima sfida della ventunesima giornata tra Lecce e Juventus in attesa delle quattro sfide da recuperare a febbraio per la Supercoppa. Ecco le formazioni ufficiali: Ternana, Capozucca tuona: “Diakité…
LIVE Lazio-Lecce, 20ª giornata Serie A: segui la diretta
Calciomercato Lecce: seguito De Wit, ultimi dettagli per Pierotti