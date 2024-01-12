Le news, i video, i gol, gli highlights e le foto relative alla Unione Sportiva Lecce. Su Mediagol.it troverai tutto ciò che riguarda i giallorossi con classifiche e risultati aggiornati in tempo reale. Info, curiosità, indiscrezioni e dettagli sulla squadra salentina che gioca le partite in casa allo stadio "Via del Mare" di Lecce e che milita nel campionato di Serie A. Il club del patron Sticchi Damiani vanta due campionati di Serie B nel proprio Palmares, oltre a quindici partecipazioni nella massima serie. Il miglior piazzamento del Lecce in Serie A risale alla stagione 1988/1989 con un nono posto. Sono dieci le promozioni totali passando dalla Serie B, con due campionati cadetti terminati in prima posizione. La scorsa stagione, la formazione allenata da Marco Baroni si è classificata al sedicesimo posto, raggiungendo l'obiettivo del mantenimento della categoria alla penultima giornata, grazie anche all'impegno di alcuni pilastri come Federico Baschirotto, Gabriel Strefezza o Wladimiro Falcone.