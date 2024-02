Torino-Lecce, D’Aversa: “Partita finita con l’espulsione. Obiettivo salvezza”

“Abbiamo subito gol su una nostra situazione sfortunata. Successivamente, con l’espulsione, la partita è finita lì. Nel primo tempo ci manca anche un calcio di rigore. Mi dispiace che siamo qui a parlare ancora di una sconfitta. Dobbiamo pensare a dove migliorare: Bellanova ha realizzato una bellissima occasione, ma noi non siamo riusciti ad approfittare alcune occasioni avute a disposizione. Ho a disposizione un gruppo nel quale sono tutti titolari: Piccoli sta facendo benissimo. Nel primo tempo abbiamo fatto una partita equilibrata e ordinata: abbiamo creato un paio di circostanze e c’è rammarico perché si parla di un’altra sconfitta. Se peseranno le squalifice di Dorgu e Pongracic? Hanno influito sulla partita di questa sera, per la prossima lo scopriremo. Dobbiamo pensare al nostro percorso, che è quello di salvarci. Durante tutto il campionato non siamo mai stati ultimi: ragioniamo in maniera equilibrata”.