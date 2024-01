Lecce-Juventus 0-3: doppietta Vlahovic e Bremer fanno volare Allegri

Termina la sfida delle ore 20:45 tra Lecce e Juventus. 0-3 il risultato finale. Partita abbastanza bloccata nei primi dieci minuti quando Mckennie impatta di testa e Krstovic salva sulla linea. I bianconeri hanno il dominio del gioco ma non si rendono particolarmente pericolosi. La ripresa entrambe le squadre l'affrontano a viso aperto. All'ora di gioco i piemontesi passano in vantaggio con il gol di uno scatenato Vlahovic su assist di Cambiaso. Ancora il bomber serbo che firma la sua doppietta personale, la seconda consecutiva dopo quella contro il Sassuolo. Nel finale Bremer cala il tris per la formazione di Allegri.