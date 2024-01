Ternana, Capozucca tuona: “Diakité si è rifiutato di giocare. La verità sul Palermo”

"Diakité non ha giocato non perché sia stato venduto". Lo ha precisato Stefano Capozucca , come riportato da "Umbria24". Il direttore sportivo della Ternana , intervenuto ai microfoni della stampa al termine della sfida contro il Cittadella , andata in scena sabato pomeriggio allo Stadio "Libero Liberati", si è espresso sul futuro di Salim Diakitè .

Il difensore delle Fere, accostato a più riprese al Palermo targato City Football Group nel corso della sessione estiva di calciomercato prima ed anche in questa finestra di mercato, non è sceso in campo contro gli uomini di Edoardo Gorini. "Il Palermo ha fatto due offerte che sono state rifiutate. Diakité si è rifiutato di giocare e quindi non è sceso in campo. Vuole andare via e quindi vedremo come si evolverà la situazione. La società è una società seria e rispettabile", ha spiegato Capozucca.