Calciomercato Como, colpo da A: dal Lecce arriva Gabriel Strefezza per l’attacco

Scatenato Como che piazza un altro acquisto per corroborare le sue ambizioni di promozione diretta in Serie A , in ragione dell'attuale secondo posto in classifica nel torneo cadetto alle spalle della capolista Parma . Dopo aver chiuso per Goldaniga , nella giornata di ieri, secondo l'indiscrezione riportata dal noto esperto di mercato, Gianluca Di Marzio , l'ex SPAL Gabriel Strefezza si trasferirà dal Lecce al club lariano.

Il trasferimento balla tra i 4 ed i 5 cinque milioni di euro! Cifre astronomiche per la categoria cadetta, ciò la dice lunga sulle intenzioni e le disponibilità della proprietà Hartono. Il talento italobrasiliano, che dovrebbe inserirsi in un attacco già composto da totem del calibro di Simone Verdi, Patrick Cutrone e AlessandroGabrielloni, porta a Como un bagaglio da 43 gol e 26 assist tra settore giovanile, Lega Pro, Serie B e A. Nelle due stagioni precedenti alla corrente, tra la promozione in massima serie e la salvezza dello scorso anno, ha totalizzato la bellezza di 22 gol e 10 passaggi vincenti in 70 apparizioni. In questo scorcio di annata, solo due gol per il classe 1997. Adesso, all'esterno offensivo dal grande estro, gli tocca fare la differenza in cadetteria, nuovamente.