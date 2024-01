Lione-Rennes, le probabili formazioni: Lacazette sfida Kalimuendo. Tolisso dal 1′

Lione-Rennes è una partita della diciannovesima giornata di Ligue 1, che si gioca venerdì 26 gennaio 2024 alle ore 21:00 . Il club di casa è attualmente in sedicesima posizione in classifica, con 16 punti. I ragazzi di Pierre Sage hanno abbandonato l’ultimo posto grazie alle tre vittorie consecutive con Tolosa, Monaco e Nantes, chiudendo il 2023 nel miglior modo possibile. Il nuovo anno è iniziato con un netto 3-0 rifilato al modesto Pontarlier in Coppa di Francia, ma nella sfida di campionato contro il Le Havre (3-0) c’è stato un brusco risveglio. Invece, il Rennes è in decima posizione, con 22 punti. La partita si gioca al Groupama Stadium di Décines-Charpieu, in Francia.

DOVE VEDERE IL MATCH

La sfida tra Lione e Rennes è in programma venerdì alle 21:00. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Arena (canale 204). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.