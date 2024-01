Catanzaro-Palermo, Gazzetta: “Sprint Ranocchia”. Al Ceravolo debutterà dal 1′

"Sprint Ranocchia. Palermo con la novità del centrocampista per avere più ritmo". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sulla sfida tra Catanzaro e Palermo, in programma alle ore 20:30 allo Stadio "Nicola Ceravolo". Chi debutterà questa sera in Calabria dal primo minuto è, con ogni probabilità, Filippo Ranocchia, approdato alla corte di Eugenio Corini lo scorso 18 gennaio. "Sembra sia arrivato il suo momento e con lui l’ora di dare un passo diverso in mezzo al campo, dove il Palermo cerca più equilibrio nell’abbinamento delle due fasi e maggiore qualità in quella di palleggio. Qualcosa che è mancato per le defezioni, causa infortuni, degli ultimi mesi e per una intensità poco omogenea nell’arco dei 90'", scrive la Rosea.