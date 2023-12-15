Montpellier-Marsiglia, Gattuso: "Giocatori non devono pensare alle vacanze" ⚽️ ⚽️ 19 dicembre 2023 - 22:40 19 dicembre

Il Marsiglia da quando è arrivato Gattuso ha svoltato. Nelle ultime cinque partite, un pareggio e ben quattro vittorie di seguito che hanno portato la squadra al sesto posto a soli quattro punti dalla…