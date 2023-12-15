Cosa manca al Palermo quest’anno? Tutto il mondo è paese e in ogni competizione c'è sempre il calcio con le sue insidie e partite mai scontate. Vale in terza categoria così come in una finale del…
Ligue 1
Le Douaron: "Non è stato facile lasciare la Champions per il Palermo"
Jeremy Le Douaron ha rilasciato un'intervista al portale sofoot.com, dove ha parlato a lungo del suo passaggio dal Brest al Palermo. IL TRASFERIMENTO "Mi sento benissimo. Sono stato accolto davvero…
Jeremy Le Douaron è certamente uno dei colpi di mercato sulla carta più prestigiosi dell'ultima sessione estiva tra i club di Serie B. Il cartellino del performante jolly offensivo francese è stato…
"Dopo diversi anni passati al Nantes, È ora di aprire un nuovo capitolo. Grazie a tutte le persone che ho conosciuto alla Nantes Academy, a tutti i miei compagni di squadra, e un grazie ai…
Palermo FC ormai ai dettagli per l'acquisizione a titolo definitivo di Stredair Appuah, talentuoso attaccante esterno, classe 2004, protagonista con l'under 19 del Nantes in Youth League, la Champions…
Palermo sempre attivo sul mercato per potenziare e rifinire ulteriormente la rosa a disposizione di Alessio Dionisi. Riflettori puntati nella fattispecie sul reparto offensivo, con i media…
E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera all'Allianz Riviera. Alle ore 21:00, fra le mura amiche, il Nizza ospiterà il Paris Saint-Germain nel recupero della trentaduesima giornata di…
Al Velodrome alle ore 21:00 andrà in scena quello che viene definito derby della Costa Azzurra, con la sfida tra Marsiglia e Nizza. Una sfida dal sapore europeo per le rispettive motivazioni delle due…
E' tutto pronto per la gara in programma questa sera al "Parco dei Principi". Alle ore 21:00, fra le mura amiche, il Paris Saint-Germain ospiterà il Lione nel match valevole per la trentesima giornata…
E' tutto pronto per la sfida tra PSG e Clermont, valida per la ventisettesima giornata e in programma al Parco dei Principi alle ore 21.00 di questa sera. Il match conta più per gli ospiti che per i…
Tolosa e Lione si sfidano in un match intrigante per la ventiseiesima giornata di Ligue 1. Venerdì 15 marzo alle ore 21:00 allo "Stadium Municipal" sarà il momento di un confronto che promette…
Sfida suggestiva quella nel posticipo della venticinquesima giornata del campionato di Ligue 1, tra Marsigilia-Nantes, in programma questa sera alle ore 20:45, allo stadio Vélodrome. Cura Jean-Louis…
Il pronostico pende nettamente a favore del PSG, che viaggia spedito verso il titolo di campione di Francia. La squadra di Galtier, nonostante il pareggio casalingo contro il Rennes, vanta un ruolino…
Marsiglia-Montpellier, probabili formazioni: Aubameyang titolare, Tamari dal 1'
Quasi tutto pronto per Marsiglia-Montpellier. Il match - valido per la ventitreesima giornata di Ligue 1 - è in programma alle ore 20.45 allo stadio Vélodrome. Gazzetta dello Sport: “Amian, no al…
La partita tra Lione e Nizza è valida per la ventiduesima giornata di Ligue 1 e si giocherà oggi alle 21:00 allo Groupama Stadium di Décines-Charpieu, in Francia. Il Lione si trova attualmente al 13°…
Questa sera alle 21.00, il PSG ospita il Lille nella sfida valida per la 21esima giornata di Ligue 1. Per questo incontro, Luis Enrique dovrebbe apportare delle modifiche alla sua formazione titolare.
Calcio d'inizio alle 21:10 al Parco dei Principi, per la sfida tra PSG e Brest. Dopo aver eliminato Revel e Orléans nei turni precedenti, ad attendere i parigini ci sarà un banco di prova molto più…
Il match tra Olympique Lione e Olympique Marsiglia è una delle partite più sentite di tutta la Francia. Le due principali città del sud del paese si scontreranno domenica in quella che può essere…
Strasburgo-PSG è una partita di cartello della ventesima giornata di Ligue 1 e si giocherà venerdì 2 febbraio 2024 alle ore 21:00 allo Stadio della Meinau di Strasburgo. Le due squadre si trovano in…
Marsiglia-Monaco è una partita della diciannovesima giornata della Ligue 1 2023-2024. La partita si gioca sabato 27 gennaio 2024 alle ore 21:00 (ora italiana) allo Stadio Vélodrome di Marsiglia.
Lione-Rennes è una partita della diciannovesima giornata di Ligue 1, che si gioca venerdì 26 gennaio 2024 alle ore 21:00. Il club di casa è attualmente in sedicesima posizione in classifica, con 16…
Pochi istanti fa l'ufficialità: Kelvin Amian è un nuovo giocatore del Nantes. Il difensore classe 1998, accostato anche a Bologna e Palermo nel corso della sessione invernale di calciomercato, ha…
Marsiglia-Strasburgo è una partita valida per la diciottesima giornata di Ligue 1, il massimo campionato francese di calcio. Si gioca oggi 12 gennaio 2024 alle ore 21:00 allo Stadio Vélodrome.
PSG-Metz, probabili formazioni: Hakimi e Skriniar titolari, Jallow dal 1'
Quasi tutto pronto per Paris Saint Germain-Metz. Il match - valido per la diciassettesima giornata del campionato di Ligue 1 - è in programma alle ore 21.00 allo stadio "Parco dei Principi".
Il Marsiglia da quando è arrivato Gattuso ha svoltato. Nelle ultime cinque partite, un pareggio e ben quattro vittorie di seguito che hanno portato la squadra al sesto posto a soli quattro punti dalla…
Il Lens è una squadra che sta vivendo una stagione straordinaria, sia in Europa che in campionato. In Champions League, la vittoria sul Siviglia ha permesso ai francesi di proseguire la loro…
Monaco-Lione, le probabili formazioni: Adi Hütter con Balogun, Lacazette dal 1′ Termina l'anticipo della sedicesima giornata di Ligue 1 tra Monaco e Lione. 1-1 il risultato finale. Inizio in cui…
Si apre la sedicesima giornata di Ligue 1 con il big match che metterà di fronte il Monaco e il Lione. I padroni di casa vengono da due vittorie consecutive. Situazione opposta per gli uomini di Sage…
E' tutto pronto per la sfida che aprirà la sedicesima giornata di Ligue 1. Alle ore 21:00, allo Stadio "Louis II", il Monaco ospiterà il Lione di Pierre Sage. Dopo aver chiuso la stagione precedente a…