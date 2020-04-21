Eredivisie
Lorenzo Lucca, centravanti dell’Ajax ed ex di Palermo e Pisa tra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di MolaTv nel post gara contro il Feyenoord**,** valida per la ventiseiesima…
Due goal in tre presenze in Eredivisie, a cui vanno aggiunti quattro centri e tre assist realizzati con la maglia dello Jong Ajax. Questo lo score di Lorenzo Lucca in questo primo scorcio di…
Ajax-Vitesse 2-2: secondo gol consecutivo in Eredivisie per l'ex Palermo Lucca
L'uomo dei minuti finali. Lorenzo Lucca ha realizzato il suo secondo gol consecutivo con la maglia dell'Ajax nel match tra i lancieri e il Vitesse. Il tecnico biancorosso Schreuder ha inserito sul…
Nonostante la sconfitta per 1-2 contro il PSV Eindhoven, Lorenzo Lucca può festeggiare la sua prima rete con la maglia dell'Ajax nell'Eredivisie, massimo campionato olandese. All'83', il centravanti…
Dalla Serie D alla Champions League in due anni e mezzo. Lorenzo Lucca sta per diventare un calciatore dell'Ajax, il primo italiano del club olandese. L'ex Palermo ha declinato la proposta del Bologna…
VIDEO Ajax, Lisandro Martinez e la magia in allenamento: il gol è sensazionale
Ajax e Erik Ten Hag, un binomio che è destinato ad andare avanti almeno fino al 2023. Roma-Ajax, Ten Hag non ci sta: “Danneggiati dall’arbitro. Gol annullato decisivo” La società olandese ha trovato…
Champions League, l'UEFA approva il nuovo format che partirà nel 2024: 36 squadre, girone unico e “wild card”
Il via libera arriva all'indomani dell'annuncio della nascita della Superlega, che rischia di rappresentare una pesante incognita sul futuro di quella che, al momento, è la maggiore competizione…
Andre Onana è stato squalificato per un anno dalla UEFA per violazione delle regole antidoping. A comunicarlo è stato l'Ajax attraverso una nota ufficiale diramata questa mattina sul proprio sito di…
Il VAR è ormai diventato un qualcosa di imprescindibile nelle varie leghe. La nuova tecnologia ha in alcune occasioni sostituito i direttori di gara che non si prendono più la responsabilità di…
Ronald de Boer elogia De Ligt: "Mi è piaciuto fin da subito, bel carattere e grandi doti da difensore"
La parola a Ronald De Boer. L'ex calciatore di Barcellona e Rangers, nonché fratello dell'ex tecnico dell'Inter Frank, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni durante un'intervista concessa a La…
Ajax, Tadic deluso: "Non sono affatto felice. Oltre la qualificazione in Champions meritavamo il titolo"
Dusan Tadic non ci sta. L'esterno dell'Ajax, concessosi per un'intervista a Tuttomercatoweb.com, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla decisione presa, nella giornata d ieri, dalla…
Eredivisie conclusa, Ajax primo ma niente titolo. Ten Hag: "Dispiace, ma la salute è più importante"
La Eredivisie è definitivamente terminata. Il Governo olandese, a causa dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus, ha deciso che le manifestazioni pubbliche e le attività…
Olanda, il Governo blocca gli sport fino a settembre. Eredivisie terminata?
Gli sport in Olanda non riprenderanno fino all’1 settembre, con o senza pubblico. Ad annunciarlo in conferenza stampa, pochi istanti fa, il ministro Mark Rutte. Le nuove misure per fronteggiare…