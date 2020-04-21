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Le news, i video, i gol, gli highlights e le foto dell'Eredivisie: dal Feyenoord all'Ajax, il calcio olandese su Mediagol.it con classifiche e risultati aggiornati in tempo reale. Info, curiosità, indiscrezioni e dettagli su tutte le squadre che si contendono il "Eredivise Schaal" trofeo del massimo campionato d'Olanda.