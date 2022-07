Calciomercato Pisa, Lucca è arrivato ad Amsterdam. Sarà il primo italiano dell’Ajax

L'ex Palermo Lucca sta per entrare a far parte del club più titolato in Olanda

Dalla Serie D alla Champions League in due anni e mezzo. Lorenzo Lucca sta per diventare un calciatore dell' Ajax , il primo italiano del club olandese.

L'ex Palermo ha declinato la proposta del Bologna per volare in Eredivise, con il Pisa che ha accettato la proposta dei Lancieri. Lucca era partito questa mattina in direzione Olanda e, secondo quanto riportato da Sky Sport, è atterrato ad Amsterdam. Lucca è atteso per le visite mediche che svolgerà nelle ore seguenti per poi firmare il proprio contratto con il club.