Ajax, accordo raggiunto col Pisa: l’ex Palermo Lorenzo Lucca vola in Eredivise

Operazione chiusa tra Pisa e Ajax per l'approdo di Lorenzo Lucca in Olanda

Come riporta Gianlucadimarzio.com, rimangono da ultimare pochi dettagli prima che Lucca parta per Amsterdam per sostenere le visite mediche con i Lancieri. Accordo raggiunto tra i club per un milione di euro da versare subito, più dieci al momento del riscatto, il Pisa avrà anche una percentuale su una futura rivendita.