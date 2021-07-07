Copa America
Kristoffer Lund parteciperà alla Copa America 2024. Il numero 3 rosanero è nella lista definitiva dei calciatori convocati dal commissario tecnico degli USA Gregg Berhalter per la competizione…
Prove di accordo fra Lionel Messi e il Barcellona dopo il mancato rinnovo del contratto scaduto 30 giugno'2021. Secondo quanto riporta "Sport", il fuoriclasse argentino avrebbe accettato di ridurre il…
Tutto pronto per Brasile-Argetina. Anche in Copa America si è arrivati all'atto finale, con le due quotatissime Nazionali che si daranno battaglia per la conquista del prestigioso trofeo continentale.
VIDEO Copa America, Argentina-Colombia: trionfo dell'Albiceleste. Gli highlights
M. ⚽️️ Mediagol ⚽️️